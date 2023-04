Frasnes cherche un coach "extérieur"

Devenu entraîneur de l’équipe première il y a huit ans, Cédric Bleus ne quitte certainement pas le club. Il continuera à s’y investir. Mais de manière différente. " Déjà, je donnerai mon avis lors de la désignation de mon remplaçant. L’idéal, c’est de trouver quelqu’un d’extérieur au club. Julien Sanders et moi, nous étions joueurs à la base. On connaît l’ensemble du groupe. C’était plus des potes que des joueurs. Mais pour bien coacher, il faut avoir cette distance minime. Ici, le nouveau pourra apporter son règlement plus facilement. Il pourra mettre ne place une discipline différente, peut-être plus d’entraînements aussi. C’était déjà une volonté de ma part. Mais pour cela, il fallait un effectif en suffisance. Ce fut là notre plus grand problème de la saison.

Le mercredi, quand je viendrai au club, je donnerai un coup de main à la formation des jeunes. Je proposerai aussi mon aide au nouvel élu. Je peux, par exemple, prendre en charge les gros".

Mais avant de penser à tout cela, Cédric veut terminer la saison de la meilleure façon possible avec son groupe. Idéalement en sauvant son équipe en R1. "Barrage ? Pas barrage ? On ne sait pas encore vraiment. Les années précédentes, il n’y a eu qu’un descendant. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait plus cette fois. Quoi qu’il en soit, on veut bien finir cette saison qui a été longue. Dimanche dernier, face au Standard le champion, on a subi une lourde défaite (65-0). On a fait ce qu’on a pu avec un groupe réduit comme trop souvent. On n’était que 17. Malgré tout, on a vu de belles choses. Mais le Standard a vite ciblé nos faiblesses et a appuyé où cela fait mal. Ce dimanche, on accueille Le Hesby avant de finir contre la lanterne rouge, Nivelles. On espère au moins prendre encore une victoire. Si elle est bonifiée, ce serait encore mieux".