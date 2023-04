Tour final de P2A: l'encre de plus en plus noire

5 points sur 15 pour Obigies qui a retrouvé son capitaine Jérémy Marlière depuis quinze jours et qui répond franchement quand on lui demande s’il ira au tour final: "C’est une question de m… ! Nous avons beaucoup de blessés, de suspendus, ce n’est pas évident. Physiquement, on tient moins bien la route. J’y crois encore. À trois matchs de la fin, nous avons notre sort entre les mains mais pour y arriver, il faut d’abord penser à retrouver les valeurs qui sont les nôtres. Je pensais que la nette victoire contre Biévène était le signal mais on a perdu après à Wiers. Dimanche, on fait une bonne première période et puis plus rien alors qu’on a la chance de mener 1-2", analyse le futur… kainois qui retournera dans son club de cœur l’an prochain.