Péruwelz hypothèque ses chances de maintien

En Promotion, Lessines n’a eu aucun mal à se défaire de Binche (3-0). "C'était un match tranquille. Ce qui m’a permis de faire tourner tout le monde. C’est même Émilie Delille qui n’avait plus joué depuis plusieurs mois qui, montée en fin de match, a clôturé celui-ci par un ace", sourit Nicolas Rombaut. Moins de motifs de satisfaction par contre du côté du VPC, battu samedi à Masnuy (3-0) et qui n’a pas fait mieux le lendemain à Tchalou. "Autant samedi, c’était un chouette match face à une équipe qui avait d’autres arguments que nous, autant dimanche, on n’a pas vraiment défendu nos chances", regrette Emmanuel Hagnéré.

En P1, victoire facile du VPC contre Charleroi (3-0). "Il leur manquait tout de même leurs deux libéros et une centrale", reconnaît Yves Lefebvre tout aussi satisfait du succès, plus difficile celui-là, de Lessines, son autre équipe, qui recevait Péruwelz (3-2). "On a bien servi sur leur petite libéro", note Yves Lefebvre. En face, malgré la défaite, on veut encore y croire. "A deux zéro, je me voyais déjà en P2, confesse Aurélien Azor. L e changement de compo au 3e set et la montée de Léa Maess nous a fait gagner les deux suivants. Ce point va peut-être nous sauver ".

Chez les messieurs, la Promotion du Pays des collines a perdu contre Tubize (1-3). Enfin, on rappellera que dans la même série, l’OTT a battu difficilement Binche à domicile (3-2).