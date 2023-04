P4B: Anvaing B ne lâchera pas le morceau derrière Taintignies

Après le petit couac du week-end précédent, les hommes de David Vanaldereireldt se sont remis en selle en prenant la mesure de Thumaide B. De quoi rebooster les troupes avant le sprint final. "On a d’abord assisté à une 1re mi-temps ouverte entre deux équipes qui ont essayé de proposer du jeu. Après le repos, c’était plus haché. Après notre but, avant l’heure, Thumaide s’est créé quelques occasions dont une grosse à vingt minutes du terme. De notre côté, on aurait pu se mettre à l’abri à quelques reprises mais finalement, le score n’a plus bougé." Victoire étriquée mais tellement importante pour suivre la cadence imposée par Taintignies, le leader. "On est toujours là et on ne lâchera rien. Il nous reste deux matchs à jouer dont un déplacement difficile à Houtaing dans deux semaines. On va tout donner en espérant un faux-pas de Taintignies." Un rival pour le titre qui, lui, doit encore jouer trois matchs pour aller chercher le Graal.