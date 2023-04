P4A: Obigies gaspille ses cartouches en vue du tour final

Depuis qu’il a repris l’équipe B de Taintignies, Christophe Boite mise sur la jeunesse. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, les progrès observés en disent long sur la qualité de son effectif essentiellement composé de la génération U19. Face au voisin rumois, ses jeunes pousses ont livré une prestation exemplaire qui n’est pas passée inaperçue. "Pour une fois, j’ai vraiment pu compter sur tous les U19 disponibles et ce qu’ils ont montré sur le terrain est encourageant pour l’avenir. Ils ont réalisé un gros match et même quand on s’est retrouvé à dix à vingt-cinq minutes de la fin, on n’a rien lâché. C’est dommage de n’avoir pas tenu le nul mais je suis fier d’eux. L’entraîneur adverse est venu féliciter mes jeunes dans le vestiaire après le match. C’était un geste de grande classe de sa part." Un geste de fair-play qui n’étonnera personne quand on connaît la personnalité du coach rumois, Sébastien Dangleterre.

Confiance aux jeunes à Kain

Autre jeune équipe à s’être distinguée, c’est la Montkainoise B qui a bien résisté au Risquons-Tout, le champion. Les Mouscronnois ont mérité leur victoire mais l’entraîneur kainois, Gaëtan Goulem, se félicitait du comportement de ses jeunes, ce qui n’a pas toujours été le cas. "En première, chaque équipe a eu sa période de domination. On s’est pris les deux buts juste avant et juste après le repos. À 0-2, on a un peu accusé le coup mais on a continué à se battre, ce qui nous a permis de réduire l’écart en fin de match. Leur victoire est logique mais au-delà de ça, je retiens la bonne mentalité. On a joué le coup à fond, sans complexe même si c’était le champion en face." De bon augure pour l’entraîneur qui poursuivra l’aventure à la tête de l’équipe. "On a eu deux mois et demi difficiles mais là, ça va mieux depuis qu’on a remis les pendules à l’heure. La saison prochaine, on va continuer à faire confiance aux jeunes en intégrant encore quelques U19".