P3B: Colfontaine fête officiellement son titre de champion

Les Templeuvois ont aussi enregistré une victoire de prestige contre Boussu, qui peut toujours revendiquer un accessit et une montée en P2. Avec un effectif complet et renforcé par le retour de quelques anciennes gloires du club, l’Essor a fait le plus dur dans la course au maintien et peut espérer grappiller une ou deux places, alors que Cuesmes est relégué à trois victoires à trois journées de la fin. "On avait rarement connu une telle réussite et, dès la première mi-temps, un premier écart était creusé et mes gars n’ont jamais levé le pied, en faisant preuve d’un réel investissement. Vu l’effectif aligné, j’ai pu enchaîner les rotations en positionnant chaque joueur à son poste de prédilection", dégustait Jérôme Geers.