P3A: La belle dynamique mouscronnoise

La Squadra profite donc des défaites de Péruwelz et d’Ellezelles pour faire un grand pas vers la deuxième place finale. "Ces résultats ne me surprennent pas vraiment car on sait que les équipes de bas de classement jouent leur survie lors de ce dernier mois de compétition. De notre côté, on aborde chaque rencontre avec sérieux même si on sait que les choses sérieuses commenceront vraiment dans un mois et que certains joueurs ont toujours en tête le souvenir du dernier tour final où ils avaient été battus d’entrée, un affront qu’ils veulent absolument oublier", poursuit Julian Depoorter qui prépare activement la saison prochaine en cherchant toujours un attaquant.