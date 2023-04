P3A: La bagarre fait rage en fin de classement

Ce classement envoie pour le moment Escanaffles en barrage mais Laurent Debeurne se veut confiant en évoquant les prochaines semaines: "Nous avons notre sort entre les mains et l’équipe est bien déterminée à aller chercher un neuf sur neuf pour conclure la saison. Pour y parvenir, il faudra à nouveau se surpasser lors du derby contre Velaines, une rencontre forcément spéciale pour les deux clubs, surtout en sachant que l’adversaire peut toujours espérer gagner la troisième tranche. Il faudra ensuite se battre à Bléharies avant la venue d’Hérinnes, une rencontre qui est peut-être celle que je redoute le plus car c’est à nouveau un derby et je sais à quel point une telle rencontre peut être piégeuse."

Le coach des Noir et Blanc espère très vite pouvoir assurer le maintien, histoire de pouvoir préparer au mieux la saison prochaine. Pour l’heure, il savoure le fait d’enfin réunir un groupe complet à l’exception du seul Cyril Depraetere, retenu par la balle pelote.

Un exploit pour Havinnes

Si le très large de succès de Rongy contre Ellezelles est évidemment surprenant, celui d’Havinnes à Péruwelz B aura également marqué les esprits. Il permet en tout cas à Erwan Delcampe d’envisager la fin de saison avec une certaine sérénité: "Je retiendrai tout d’abord qu’on a assisté à un chouette match de football qui n’a rien en commun avec les clichés qu’on pourrait attendre d’une rencontre de fond de classement. C’était agréable à suivre pour les supporters des deux équipes et il y a eu des actions des deux côtés. Pour le reste, je dois bien reconnaître que nous avons eu une bonne dose de réussite puisque Péruwelz s’est forgé les meilleures occasions en première période et aurait certainement mérité de bénéficier d’un penalty, voire deux. Au final, c’est notre banc qui fait la différence et en marquant deux fois en fin de partie, mon groupe a prouvé qu’il est prêt physiquement."

Si Havinnes fait un pas important vers le maintien en atteignant le cap des trente points, son coach sait que rien n’est encore acquis: "C’est d’autant plus compliqué que tout le monde est un peu dans l’incertitude quant à l’avenir de l’équipe. Les plus anciens ont pour la plupart déjà signé ailleurs alors que les jeunes attendent de savoir qui reprendra l’équipe. Le comité compte depuis peu de nouveaux membres qui sont à l’écoute et nous encourage mais nous ne savons pas encore quel sera le projet pour la saison prochaine."

Le coach havinnois reste néanmoins optimiste alors que son équipe abordera le rush final contre Thumaide, Velaines et Bléharies: "J’ai un groupe concerné et motivé et je vais pouvoir compter sur les retours de Jean-Philippe Mbuy et Louis Berte qui ont respectivement signé à Esplechin et au Pays Blanc mais qui comptent bien nous aider à assurer le maintien au plus vite."