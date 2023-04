P2A: Qui aurait parié sur le titre des Néchinois?

Sullivan Agostino lui emboîte illico le pas: "Trois défaites au compteur malgré quelques matchs dans lesquels on a perdu des points, la récompense méritée est là. L’expérience a fait la différence, la preuve ce week-end vu le contexte avec une équipe de Templeuve qui voulait absolument nous empêcher d’être champions. Le staff a fait le boulot mais je pense aussi aux bénévoles qui ont travaillé dur pour nous permettre d’être là où on est".

Des individualités qui font la différence

Autre gars expérimenté, Gauthier Vandenberghe revenait sur le talon d’Achille de la saison: "On avait vraiment un très bon groupe mais c’est dommage qu’il n’ait pas fait tous les efforts à cause d’un manque de sérieux. On a eu la chance que nos adversaires n’en ont jamais profité. Si notre succès est collectif, c’est aussi grâce à pas mal d’individualités qui ont fait la différence et à la super mentalité qui règne dans le club. La priorité maintenant sera de stabiliser le club en P1".

"Il faudra s’inspirer de ce que fait Luingne en P1 pour éviter de connaître pareille mésaventure", disait Rachid Barah.

Avec son but, Aurélien Carlier a définitivement validé le titre. Depuis quelques semaines, il inscrit des goals importants: "J’ai marqué lors des quatre dernières rencontres. Après avoir connu la montée de P3 en P2 sur le côté parce que je venais d’être transféré, c’est plus cool de vivre celle-ci en direct. Il faudra se maintenir mais vu les noms qui nous rejoignent et tous les joueurs qui restent, ça devrait aller."

Le mot de la fin à Dorian Carnoy, le gardien, un poste important quand on joue le match du titre dans lequel il faut assurer. Ce qu’il a fait sans sourciller: "J’ai dû stopper deux ballons chauds en début de seconde période, qui sait ce qui serait arrivé si Templeuve avait réduit la marque à ce moment-là ? Quelques minutes après, on fait 3-0, c'est là que vous vous dites que votre poste est important. On est en tête depuis la première journée, on a remporté la première tranche avec 28 points sur 30, connu notre premier revers après onze journées. Seul Anvaing nous a mis en difficultés. Jamais je n’aurais parié un euro sur pareil parcours".