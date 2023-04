P2A: L'Union reléguée, Wiers reboosté!

L’Union a mené à Enghien, mais a une nouvelle fois craqué entérinant sa relégation en P3. Pour la Montkainoise battue à Wiers, il reste un infime espoir alors que la lourde défaite de Biévène couplée au succès de Wiers fait ressurgir les démons puisque les Mauves se rapprochent à une unité. " Il reste 9 points à prendre mais quand on se dit qu’on en a pris 16 sur 81, ce serait un miracle. On va jouer à fond jusqu’au bout. Ce week-end, on a eu l’occasion de mener mais une fois de plus, le ballon n’a pas roulé pour nous avec un but annulé pour hors-jeu", convient Fabrice Leleu.