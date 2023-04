Les deux équipes pouvaient se jauger avant de peut-être se retrouver en mai. Chacune a validé son ticket pour les play-off depuis quelques semaines. Cette belle opposition à suspense a été appréciée par le public. Le score est resté serré et l’issue fut indécise jusqu’à la dernière seconde. Templeuve est finalement ressorti vainqueur du duel. Alex De Witte a particulièrement aimé faire son boulot de coach durant ce match aux allures de combat tactique. "Nous gagnons face à une équipe qui ira en play-off donc c’est une belle victoire. C’était un match agréable à coacher car c’était une véritable partie d’échecs à la fin avec les nombreux temps morts pour se réorganiser. J’ai accentué l’intensité défensive sur une de leurs joueuses et cela nous a permis de ne plus encaisser en fin de match."