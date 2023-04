Wodecq A – Le Rœulx B 2-0

Le Rœulx prend la possession du ballon mais se fait surprendre sur des contres. Vandenbussche ouvre la marque sur une frappe déviée par le gardien dans son but. Vandenbussche déborde et trouve Cornélis pour le 2-0. En seconde, Le Rœulx passe à une défense à trois pour revenir au score mais les locaux font le gros dos et ne laissent rien passer. Victoire méritée de Wodecq.

Flobecq – Ronquières B 4-0

L’essentiel, pour Flobecq, est fait avant la demi-heure sur un triplé de Maquet et une conclusion de Tollet. Les locaux font tourner le noyau en seconde mi-temps et contrôlent tranquillement la rencontre jusqu’au terme.