Meslin B – Elouges A 0-1

Rencontre avec très peu d’occasions. À la 46e, Elouges fait la différence sur une erreur individuelle de la défense centrale de Meslin mise à profit par Venuto qui est ensuite aidé par le gardien local pour la concrétisation.

Pommeroeul B – Espanola 1-4

Première période amorphe de Pommeroeul qui ne se montre pas présent dans les duels et qui laisse Espanola prendre le jeu à son compte et mener 0-3 à la pause via Mairesse, Mainil et Vargas Gimenez. Les locaux resserrent les lignes à la reprise et rentrent mieux dans leur match. À l’heure de jeu, Hanneton est à la conclusion d’une phase collective menée par Khriss et Faiella. Pommeroeul continue à pousser mais ne se crée pas de situations dangereuses. Espanola fixe le score dans le dernier quart d’heure sur une mauvaise relance de la défense visitée captée par Mainil.