Suite à une rentrée en touche rapide, un arrière commet une faute de main, surpris par le rebond. Darck met les locaux aux commandes alors que l’on joue depuis un quart d’heure. Masson a l’égalisation au bout du pied mais le gardien se détend avec brio. On estime du côté des Aviateurs qu’un penalty aurait dû être sifflé peu avant la pause. Les locaux vont s’envoler après les citrons avec des réalisations de Nagy et Calo. Une belle opportunité en faveur de Chièvres sera sauvée sur la ligne.

FC Harchies-Ber. – Ghlin 2-0

Rapidement on s’est rendu compte que les visiteurs n’étaient pas venus pour faire le jeu, Harchies va prendre les échanges à son compte. Au quart d’heure, Rotsaert isole Hermand qui inscrit la première rose. Le second but viendra à la 68e avec un service de Florent vers Hermand qui ponctue. Une victoire logique et sans trop devoir forcer.

Casteau – Pommer. A 4-0

Le leader a été chirurgical en se ménageant cinq occasions et en en propulsant quatre dans le but. Pommeroeul n’avait pas fait le déplacement dans les meilleures conditions, les trois points perdus au cours de la semaine sur tapis vert contre Harchies leur étaient restés en travers de la gorge. Pommeroeul a raté un penalty en fin de partie.

Mons Nord A – Meslin GM A 0-1

Une première période à mettre à l’actif des locaux qui vont toucher le poteau. Les visiteurs se montrent plus appliqués à la reprise et vont être récompensés à l’heure. Sur un contre de Boisdenghien, Sinty inscrit le seul. Meslin sera réduit à 10 et reculera face à une équipe procédant par longs ballons se révélant improductifs. Victoire méritée au vu de la seconde période réalisée.

Vaudignies A – AEDEC Hyon 2-1

Les visiteurs sont plus incisifs en début de partie et vont rapidement trouver l’ouverture par Dezairi qui ponctue victorieusement la première occasion. De Waele et Gossuin auront chacun une occasion d’égaliser, la précision faisant défaut. Après les citrons, Vaudignies se porte résolument à l’attaque. Sur un corner insuffisamment renvoyé, De Waele est posté au grand rectangle et fusille le gardien, tout en égalisant. Dauby déborde ensuite et adresse un centre parfait que De Waele reprend de la tête au premier poteau, c’est 2-1. Gauthier, le dernier rempart local, devra s’employer dans les derniers instants pour garder le score acquis.

Tertre-Haut. B – Belœil B 1-4

Suite à un tir de Dereumaux, Flammia dévie le cuir et ouvre la marque en fin de première période. Après la pause, un centre de Ferreira est repris de la poitrine par Akherraz qui double la mise. Tertre revient ensuite à 1-2 avant de rater un penalty suivi d’une très grosse occasion. Flammia profite d’une erreur défensive pour faire 1-3 et le dernier mot reviendra à Dereumaux qui fait 1-4 d’une frappe somptueuse.