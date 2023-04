Le point du nul était accessible pour Antoing

Guère habitués à jouer sur un terrain lourd et gras, les Antoiniens gardaient leur calme face à des locaux beaucoup plus nerveux. D’ailleurs, Courcelles était réduit à dix autour de l’heure de jeu. Alors que le temps complémentaire allait débuter, une mauvaise relance de Simo était à l’origine d’un contre local et du but de la victoire, le tir croisé du petit rectangle passant entre les jambes de Cuzzucoli.

En D3 amateur, le succès de Tertre était une bonne nouvelle mais elle n’assure pas encore mathématiquement le maintien des Antoiniens.