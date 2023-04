L’attaque de Kain B a récidivé sa performance du week-end dernier. Auteurs de 105 points contre Courcelles, les Kainois en ont marqué 103 ici. Olivier Delattre reste méfiant malgré la métamorphose. "Nous ne laissons pas nos adversaires nous distancer au classement. Il nous reste 4 finales. J’attendais cette évolution mais on doit encore travailler. Nous avons vite enclenché notre démarrage par rapport à la semaine dernière. Bachelard et Salmon apportent de la sérénité. Nous pouvons aussi compter sur les U18. Plus aucune place n’est garantie et chacun se bat. L’intensité des entraînements a augmenté. Les bases restent les mêmes mais l’implication a changé."