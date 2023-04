La victoire s’est dessinée dans la douleur. Les Estaimpuisiennes n’étaient que 7 en l’absence d’Androgé. Ludovic Guyot était mitigé malgré la bonne opération comptable au classement. "Cette victoire a été laborieuse. Nous menions à la mi-temps mais nous sommes revenues sur le parquet avec un niveau catastrophique. Les mauvaises passes s’enchaînaient après le remplacement de Van Neder. J’ai choisi de repasser en zone à 3 minutes de la fin et ça a marché. On a récupéré des ballons et nous sommes repartis de l’avant en finissant nos actions. Les derniers shoots à 3 points de Collette et Beukenne nous ont sortis du pétrin." Les Estaimpuisiennes passent devant Stambruges au classement grâce à un average positif. Une victoire contre Soignies acterait définitivement leur maintien.