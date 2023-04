Enghien devait faire front face à Pont-de-Loup dans des conditions délicates. Privées de leurs meneuses, Meunier et Jadin, les Enghiennoises ont dû faire preuve de détermination pour ne pas subir une correction face aux Lupipontaines. Christophe Deglas s’est dit fier de ses joueuses. "Elles ont fait beaucoup d’interceptions défensives. Ce n’est pas décevant d’inscrire 49 points contre Pont-de-Loup. On veut toujours s’améliorer et j’ai fait tourner le banc pour que tout le monde prenne de l’expérience. Nous avons mal commencé le match face à l’efficacité redoutable de Pont-de-Loup mais nous avons ensuite relevé la tête. Le score est logique mais je suis content de voir que mon équipe ne s’est pas laissée démonter." Enghien se déplacera à Soignies pour le derby dans deux semaines.