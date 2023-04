Du foot gastronomique pour les Sang et Or

Deux victoires, un nul et une défaite pour Luigi Nasca à la tête de l’équipe. Deux choses nous frappent depuis son arrivée: le fait de se projeter bien plus vite vers l’avant ! "Dans la construction, on prend moins de temps, on travaille beaucoup cet aspect-là", soulignait Bilal Zanzan. Ainsi, le nombre de fois que le coach crie "Vers l’avant !" dans une rencontre est… impressionnant ! Il avait annoncé des ajustements tactiques pour amener plus de danger et marquer, c’est exactement ce qui s’est produit… "Cette fois, j’étais un vrai 9 avec deux 10 derrière moi, souriait un Sofiene Lekehal auteur du quatrième but au terme d’un bel exploit individuel. Je passe trois joueurs, j’ai encore du jus, je place le ballon, ce but me fait beaucoup de bien mais je suis très content aussi pour Malo qui finira meilleur buteur, on fera tout pour." Les infiltrations de Destrain et d’Amury ont fait mal sans compter celles de la deuxième ligne. "À la pause, le coach a dit d’enfoncer le clou, on ne pouvait pas lâcher, c’est ce que l’on a fait pour gagner notre première finale. La semaine de repos fera du bien avant Couvin."

Même pas peur !

L’autre élément qui a changé, c’est la confiance qu’il a réussi à donner à certains: Noah Amury n’a pas compté ses efforts, a tenté beaucoup sans se poser de questions. Même s’il perdait un ballon, ça ne l’a pas empêché de recommencer. On a déjà cité Holuigue, on peut ajouter Thambwe efficace et discret sur le flanc ou dans l’axe de la défense. N’oublions pas Van Wynsberghe – changement gagnant – qui a adressé le centre parfait à Destrain. L’expérience de Bellia a fait du bien en fin de partie pour calmer le jeu et conserver le ballon, Marquette et Ze sont aussi montés, apportant leur pierre à l’édifice. "Quand vous pouvez vous appuyer sur un banc comme celui-là, c’est tout bénéfice ! ", glissait Brouckaert qui a quinze jours pour soigner sa petite contracture.

Mener 2-0, ce n’est certainement pas le meilleur score… tant que vous n’avez pas inscrit le troisième but libérateur. Dans le cas contraire, vous vous exposez au retour adverse et au stress en cas de réduction du score. Exactement ce qui s’est passé à la 58e minute de jeu quand Mirabile a fait 2-1: "On a relancé Jodoigne qui avait déjà montré en fin de première période qu’il n’allait pas s’en laisser conter plus longtemps, détaille Bilal Zanzan, mais on n’a pas frissonné plus que ça ; on a reculé et on a fait bloc ! En première mi-temps, on a eu la possession de balle, on a joué l’offensive avant de davantage miser sur les contres."

Consignes de Luigi Nasca ? "Pas du tout ! Les intentions de jeu étaient les mêmes mais la réorganisation tactique de l’adversaire nous a un peu mis dans l’embarras et il a fallu ajuster quelques détails. On n’avait pas oublié non plus le scénario du match aller, on voulait à tout prix éviter qu’il se répète."