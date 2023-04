Du foot bistronomique pour le Pays Vert

Contre une équipe de Monceau qui, après avoir passé la première partie de sa saison à s’adapter à la D3 après avoir survolé la P1, montre de jolies qualités, Ath a étalé sa solidité défensive qui amenait le sourire sur le visage de son mentor. "Ce zéro derrière, c’est vraiment le gros point positif, notait ainsi David Bourlard. Vous savez que c’est le genre de chose qui me tient à cœur… Lorsqu’on ne prend pas de but, on est sûr de ne pas perdre ! Maintenant, on aurait pu faire mieux…"

Car, comme on le disait, dans le jeu, ses hommes ont beaucoup procédé par à-coups. La prestation manquait de continuité ! "On a été très bien pendant le premier quart d’heure. On se crée d’ailleurs deux voire trois occasions franches mais on prend les mauvaises décisions ou on exploite mal les possibilités. Après cette belle entame, on est tombé dans une période flottement. On n’a plus réussi à construire. On était brouillon, on se mettait même en difficulté en assurant mal nos relances. En fait, durant une partie de la première mi-temps, on a eu le tort de remettre l’adversaire dedans."

Et Monceau n’en demandait pas tant ! "On est tombé sur une équipe difficile à manier. Je m’attendais à cela. Elle est dans une bonne spirale après avoir pris des points contre de grosses équipes de la série. Une nouvelle fois, par moments, on a encore fait des trucs intéressants, on a essayé mais il nous a manqué quelque chose pour trouver l’ouverture. On a senti aussi de la fatigue. On a tenté de mettre du sang neuf avec un Arthur Vandenborre qui, à 18 ans, a eu un peu de temps de jeu. Après la titularisation de Victor Dupont, 19 ans, une semaine plus tôt, ça fait partie du cheminement devant mener à l’arrivée des jeunes du cru en équipe fanion."

Cortvrint, Haillez, Valenti…

Reste l’opération moyenne réalisé au classement en vue du tour final: "Tournai et Schaerbeek prennent une petite avance (NDLR: de deux unités) mais il reste neuf points à distribuer. Tout reste faisable." Et puis, il y avait la bonne nouvelle, celle du président Philippe Dubois annoncée bien avant le coup d’envoi: "Mathématiquement, suite aux défaites de Jodoigne et Braine, on est sauvé, ça y est !" Le bonheur, non ? "Ça, c’est le discours prudent du prési ! Moi, je sais qu’on peut voir plus loin. Quand je suis arrivé, l’équipe en était à un bilan de 4 sur 12. Elle en est à 40 points désormais, record du club depuis l’arrivée en D3 ! Et il reste trois matches…"

Du boulot de pro dans un climat amateur ! Et en coulisses aussi pour David Bourlard, se bougeant pour étoffer un effectif qui, cette saison, en termes de solutions de rechange, a parfois montré ses limites. Pour éviter ce genre de souci à l’avenir et contrebalancer les pertes de Mangunza qui a signé à Aische, d’El Araïchi annoncé à Saint-Symphorien et le pas de côté que feront François Dubois et Fiévez, débarqueront Cortvrint du FC Péruwelz, Haillez du Pays Blanc, Valenti de Tertre et Chebaïki de Manage. D’autres joueurs, avec une étiquette régionale si chère au club, sont encore attendus prochainement.