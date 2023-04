D2 ACFF: Pas le choix après la défaite à Stockay, la Real doit se remettre au boulot

La dernière clean-sheet, il y a un mois…

Contre Stockay, les troupes du trio Delanghe-Milone-Dehaene ont une nouvelle fois fait preuve du même mal. Ils ont attendu d’être menés pour se mettre à jouer. "J’ai parfois l’impression qu’on doit prendre un but pour se mettre à jouer plus vite vers l’avant. On sait le faire. Mais on doit s’y atteler dès le début de la rencontre et pendant 90 minutes. C’est comme cela qu’on pourra gagner des matchs. On doit tout de suite se remettre au travail pour aller chercher quelque chose à Seraing. Ensuite, on reviendra enfin chez nous (NDLR: après trois déplacements) pour continuer à engranger et se rassurer le plus vite possible".

Quand les résultats ne suivent pas, des tensions peuvent rapidement apparaître dans un vestiaire. Mais le dernier rempart acrenois balaie cela d’un revers de la main. "Le groupe vit toujours bien. Tout le monde s’entend. Bien sûr, l’ambiance serait encore plus agréable avec quelques victoires en plus. Mais c’est à nous de changer les choses dès maintenant. Histoire d’avoir encore un rôle à jouer dans ce championnat".

Pour obtenir de meilleurs résultats, la Real va aussi devoir apprendre à ne plus encaisser. Paradoxal quand on possède en ses rangs l’un des meilleurs portiers de la série. "C’est frustrant pour moi de ne pas faire plus de clean-sheet. C’est même bien pire que cela. Depuis le début de saison, on a trop souvent encaissé sur phases arrêtées. C’est râlant pour moi, pour mes défenseurs et même toute l’équipe (NDLR: car cela ne reflète pas toujours le boulot effectué sur un match). I l nous reste six matchs pour changer cela. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on pourra vraiment juger ma saison". Et celle de l’équipe également.