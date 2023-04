Brunehaut-Frasnes en N3C: un derby spectaculaire en apothéose

À la reprise, Brunehaut profitait d’un temps faible de son adversaire pour filer à 5-3 par Greco, Batteur et Mezzina. Les Olympiens n’abdiquaient pas et refaisaient surface par Delvaux et Bertolutti. Au final, le champion finira en trombe ce derby palpitant, offrant deux derniers buts à ses supporters dans l’ambiance que l’on devine. Bravo messieurs pour ce magnifique spectacle !

Tous voulaient la victoire

Malgré l’absence d’enjeu, les équipes n’avaient qu’une envie: gagner ! David Morant, le gardien de Brunehaut, confirmait cette vérité: "Honnêtement, je pensais que le coach allait lâcher du lest mais pas du tout. C’était important pour lui de terminer sur une bonne note, surtout à domicile devant nos supporters. La première période était assez compliquée mais on a su prendre un peu plus le dessus à la reprise en continuant à les mettre sous pression."

Un avis que partage le coach Fred Duponcheel: "On devait jouer à fond cette rencontre par respect pour l’adversaire. Je connais bien Gaby et je sais qu’eux aussi voulaient gagner ce derby, ce qui me semble tout à fait normal. La différence s’est faite en seconde période quand on a su creuser un écart de trois buts. Avec un banc plus fourni, nous étions plus forts dans nos rotations. À présent, on attend le tirage au sort de notre test-match qui nous permettra, ou pas, de monter en D2. On n’en sait pas plus, à part que ça pourrait bien se jouer en aller-retour."

Deux moments d’absence

Du côté frasnois, on était satisfait de la prestation même si Jonathan Delvaux regrettait les petits moments de flottement qui ont fait la différence. "On est déçu, comme on peut l’être après une défaite, surtout qu’on était invaincu depuis la reprise. Malgré tout, Brunehaut a prouvé qu’il méritait le titre. On a eu deux moments d’absence de dix minutes, ça leur a suffi pour prendre le dessus. Malgré tout, on y a toujours cru en revenant à chaque fois… C’était un beau match pour le futsal régional."

Les Frasnois perdent leur troisième place qu’ils peuvent récupérer en cas de victoire ce vendredi face à Peterbos Anderlecht. "Troisième ou pas, ça n’a plus beaucoup d’importance. On gardait une chance de jouer la montée mais pour ça, il fallait figurer parmi les meilleurs troisièmes, ce n’est pas le cas ! Malgré tout, nous sommes très heureux de notre parcours et nous sommes déjà en train de préparer la prochaine saison avec un groupe inchangé qui sera un peu étoffé", conclut le T2 frasnois.