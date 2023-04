Avec Basècles, Vico en est déjà à cinq !

Malgré le temps pluvieux annoncé, 338 coureurs contre 306 l’an dernier après deux ans d’interruption en 2020 et 2021 suite au Covid, ont rejoint le Centre sportif de Basècles pour s’aligner sur les 14,700 km que 335 ont bouclé dans les délais. Et les conditions de course n’ont finalement pas été trop difficiles hormis certains passages boueux. Parmi les 34 nouveaux inscrits, on dénombrait un néerlandophone, trois Basèclois, et quatre de la région proche. Ils ont été 333 à franchir la ligne d’arrivée. Et sans surprise (après ses quatre succès, à Dottignies, à l’ILM de Kain, à l’Hérinnoise et à la Gallo-Romaine), Victor Vico a enchaîné avec une nouvelle victoire 2023 à Basècles ; le cinquième de la saison. Il s’est imposé sans difficulté, enfilant les 14,700 km en 50.39, soit une moyenne de 3.26 au kilomètre. Et laissant son plus proche poursuivant, Emmanuel Demuynck, à 1.31 (3.32 au km). Jo Van Den Brulle, premier V1, a pris, pour la troisième fois cette année, une troisième place toutes catégories confondues, en 53.41 (3.39) après Celles, et l’ILM. Mais aussi une deuxième à l’Hérinnoise. Jimmy Minet en 55.12 (3.45/km) a précédé Julien Gilmet classé cinquième 30 secondes plus tard (3.47). Arrivé 8e en 57.37 (3.55), Grégory Billet est premier V2. Il précède Louis Braillon, 9e en 58.06 (3.57) et premier de la catégorie Espoirs. De retour dans nos contrées, Christian Wérion s’est classé 18e et premier V3, en 1.01.38 (4.11). Michel Decock a été le plus rapide des V4, 162e en 1.17.10 (5.15). Et Michel Roty est classé chez les V5, 249e en 1.27.33, soit moins de six minutes au kilomètre (5.57).