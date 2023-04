Victoire au mental pour les Tournaisiens

Si Mouscron en avait terminé avec sa phase classique jeudi en battant Malines (NDLR: 12-20 ce qui leur a permis de finir la phase classique invaincus), Tournai avait encore une mission à remplir face à Eeklo. Avec un effectif réduit à peu de chagrin à cause des blessures, les Tournaisiens ont assuré l’essentiel face à l’avant-dernier de la série. "On ne va pas dire que c’était un beau match, détaille Justin Kubat, auteur de trois roses. Mais on a fait ce qu’on a pu, avec le nombre de joueurs que l’on avait. On n’a rien lâché".

Bientôt le retour des blessés

Deux buts de Justin Kubat, un de Leseney et un de Droulez permettaient au CNT de prendre un viatique de deux buts à l’issue du premier quart. Mais le manque de rotation se faisait sentir. Les Flandriens revenaient à une longueur à la pause. L’écart était toujours le même à l’issue de la troisième période. Mais si les joueurs de la cité des Cinq Clochers ont prouvé une chose depuis le début de cette saison, rendue difficile par plusieurs raisons, c’est qu’ils ont un caractère à toute épreuve. Après l’égalisation adverse, Minet, Droulez deux fois et Ju. Kubat leur permettaient de s’envoler. Malgré les roses de De Langhe et Dondeyne, les visités ne lachaient pas. À cinq secondes du terme, Alexandre Kubat rassurait tout le monde en inscrivant le 13-10. Une victoire au mental qui fera beaucoup de bien aux troupes de Sam Gomez à qui rien n’aura été épargné. Entre les travaux de leur piscine, les longs déplacements jusqu’à La Louvière, les abandons et maintenant les blessures. "On garde l’envie dans le groupe de motivés. Du moins ce qu’il en reste. Là, j’espère qu’on aura plus de pépins pour la suite. On pourra récupérer Jules Keunebrock, Florent Boulogne et peut-être Mehdi Sidhoum pour la suite. Cela fera du bien".

La suite justement, ce sera un dernier match de phase classique contre Louvain. La rencontre, prévue le week-end du carnaval de Tournai, a été remise. Logiquement, elle devrait avoir lieu le dimanche 16 avril. Mais il n’y a pas encore de confirmation officielle de la Fédération.

Ensuite, le CNT se dirigera vers les play-down. Même si les points sont divisés par deux, le club ne devrait pas rencontrer de grands soucis pour assurer son maintien. En espérant que d’ici là, la poisse l’ait définitivement quitté.