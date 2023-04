En P1, Les locaux prennent la possession dès l’entame mais cette domination reste stérile. Moen tente de forcer le passage via l’axe, alors que les visiteurs y avaient déjà garé le bus.

Après la pause, les "Jaunes" changent de tactique en arpentant les flancs, mais la présence fait défaut dans le rectangle adverse. Peu après l’heure de jeu, Heerstert convertit sa seule occasion de la mi-temps, via une belle frappe dans la lucarne. Moen tente de revenir, mais la défense visiteuse ne plie pas. "C’est dommage de perdre un derby de cette façon, expliquait Greg Vandenbulcke. Seule la présence offensive nous a fait défaut. Voyons le bon côté des choses, Heerstert est quasiment sauvé, et cela nous assure un nouveau derby la saison prochaine !"

Dottignies – Geluwe 4-2

En P2, les Dottigniens prennent rapidement le dessus sur une équipe de Geluwe assez faiblarde. Sans forcément bien jouer, les troupes de P. De Vreese font 1-0 au quart d’heure. Les locaux passent à la vitesse supérieure en seconde période, plantant trois buts en 10 minutes ! Les visiteurs atténuent toutefois la défaite en inscrivant, eux aussi, deux buts en quelques minutes. "La victoire est méritée, mais je suis déçu que nous n’ayons pas gardé le zéro, avouait le T1 local. Même sans bien jouer, nous prenons trois points très importants, d’autant que Zonnebeke a été sèchement battu. Nous voici à trois pour le sprint final."

Jespo Comines – Merkem 3-1

Costauds dans les duels et meilleurs dans la construction, les Cominois se font toutefois surprendre peu avant la mi-temps. Heureusement, D’Angelo et Dekeyser permettent aux locaux de prendre l’avance dès l’entame du second acte. Arffak profite d’un pénalty pour donner au score son allure finale. "C’est une belle victoire, souriait M. Dejonckeere. Merkem n’a pas montré grand-chose, se contentant de nous attendre pour partir en contre. Grâce à cette victoire, le tour final se rapproche un peu plus."

Diksmuide – Ploegsteert 3-2

Face aux troisièmes, Ploegsteert entame le match tambour battant et fait 0-1 via Dassonneville dès la 8e. 20 minutes plus tard, Hadi double l’avance des visiteurs. Bousculés, les locaux reviennent au score cinq minutes plus tard, avant d’égaliser juste avant la mi-temps. Après la pause, Ploegsteert recule. Trop. Ce qui permet à Bronchain de faire 3-2 à l’heure. "Le second but nous a fait mal, avouait Pierre Courouble. Dommage, car notre première mi-temps était très bonne. Le Top 5 s’éloigne définitivement."

Wevelgem – FC Houthem 2-4

Houthem domine le premier quart d’heure et Ferla ouvre magnifiquement le score sur coup-franc. Les locaux retrouvent leur football et profitent des espaces pour égaliser à la demi-heure. Après les citrons, les visiteurs resserrent les lignes et prennent le large via Goncalves et Debacker. Moins de trois minutes plus tard, Wevelgem réduit à nouveau l’écart et il faut attendre la 70e pour que Houthem tue le match. Cela fait un joli 7/9.