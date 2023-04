Un nul pour un duel qui n’a jamais décollé

Entre un Pays Vert qui s’était réveillé ces deux dernières semaines au lendemain d’un léger passage à vide et un Monceau qui sortait de résultats positifs face, très souvent, à des cadors de la série, l’envie d’en découdre était bien présente mais cela ne se traduisait pas fondamentalement dans les faits. Le premier acte se jouait ainsi par à-coups, en faveur une fois des Athois, une autre fois des Moncellois. L’entame était ainsi locale, Hospied tentant un lob trop timide à la 7e alors que Mangunza ouvrait la marque 120 secondes plus tard mais était signalé en position de hors-jeu.

Dix bonnes minutes passaient sans rien à signaler avant de retrouver un semblant d’action. À la 22e, Prestifilippo envoyait un tir qui n’inquiétait nullement Charlo. Puis, dans la foulée, Navona ne trouvait pas le cadre du portier local. Le premier bon épisode des visiteurs avait vécu, il fallait attendre un quart d’heure pour connaître le second. À la 40e, Navona voyait son essai filer tout droit dans les gants de Charlo avant que Mucci ne tente un centre-tir qui s’en allait de peu à côté. Vu sa légère prise de pouvoir dans la possession du ballon, le Pays Vert ne pouvait en rester là avant de rejoindre les vestiaires et, sur un ballon en profondeur, Mangunza et El Araïchi n’arrivaient pas à exploiter avec succès leur face-à-face avec le gardien Lazitch.

"Un match très fermé"

Monceau remontait mieux en jambes sur la pelouse qu’Ath, Prestifilippo forçant Charlo à plonger. L’alerte n’était certes pas des plus sérieuses mais on sentait qu’il n’en faudrait pas une seconde pour voir le Pays Vert déchanter. Mais les hommes de David Bourlard reprenaient leurs esprits, bien aidés par un adversaire qui, pourtant mieux dans son match, s’emballait après une série de contacts plus appuyés. Ainsi, le banc de Monceau se faisait jaunir, et le coach Michel Dufour en tête. Si le jeu n’atteignait jamais un niveau dingue, trop d’initiatives étant imprécises, et si Prestifilippo inquiétait à nouveau Charlo, on sentait que la décision pouvait tomber du côté athois sur un ballon anodin, avec les montées de Romont et Paternotte. Mais au fil des minutes, on comprenait que les filets du stade des Géants ne trembleraient pas et que chaque équipe devrait se satisfaire d’un point, ce qui ne semblait embêter personne.

Le Pays Vert ne faisait pas la fine bouche d’une unité prise face à une solide équipe. Monceau ne se montrait pas triste de repartir avec un partage ! "C’était un match très fermé, de sorte que le premier qui marquerait aurait de très grandes chances de l’emporter. C’est peut-être cet aspect-là de la rencontre qui nous a forcés à être parfois si timorés, disait l’ailier local Séraphin Mundine. Idéalement, en vue du tour final, on se devait de gagner mais en face, Monceau a offert une réplique solide. L’adversaire mérite de ne pas rentrer bredouille. Maintenant, on était chez nous, on est mieux placé au classement, on aurait dû gagner. Ce nul n’a donc pas la même saveur que celui ramené de Tamines la semaine passée."

Dans le vestiaire d’en face, Michel Dufour n’était pas mécontent mais aurait bien vu ses troupes être mieux récompensées. "Je crois qu’au vu des occasions, s’il y a une équipe qui peut regretter le nul, c’est Monceau ! Mais deux ou trois passes trop longues dans l’avant-dernière geste et deux ou trois mauvaises décisions dans le rectangle n’ont pas permis à nos avants, sortis frustrés du match, d’être décisifs. Après, quand je vois le nombre d’absents, je me réjouis de la solidarité affichée par mon groupe. On a prouvé qu’on était une équipe homogène et un bon bloc. Et puis, la clean-sheet fait plaisir…" Réjouissance partagée par le clan paysverdien !