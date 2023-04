Scores: 26-15, 45-26, 59-44, 76-65. Kain: Vandam 0+0+4+0, Voiturier 2+5+5+0, Bachelard A 5+0+5+6, Vandenberghe 0+2+0+8, Payen 2+2+0+0, Legrand 2+0+0+4, Bachelard M 0+0+0+3, Jegou 4+2+4+0.

Pour sa vingt-troisième sortie de l’année en championnat, l’ASTEK se déplaçait chez un gros morceau, Ciney étant toujours candidat au podium. Les locaux ont d’ailleurs montré toute leur envie pendant quarante minutes même si Mathieu Bocquet regrettait les circonstances qui n’ont nullement aidé ses joueurs à revendiquer la victoire : "C’est le genre de soirée où tout s’est ligué contre nous. J’avais deux joueurs partis en P1, Obrian a joué en étant malade et Lucas Voiturier s’est blessé en cours de rencontre. Quant à Guillaume Payen, il a été exclu pour des raisons très discutables. Malgré tout, j’ai apprécié l’excellent état d’esprit que mes joueurs ont affiché ainsi que le retour de Pierre-Jean Legrand et je reste convaincu qu’en gagnant nos trois dernières rencontres, on peut encore se qualifier pour les play-off ", commentait le coach kainois.

Pour ce faire, il faudra impérativement profiter du week-end de repos pour ressourcer les batteries avant de s’imposer à domicile contre Esneux, un concurrent direct au classement.