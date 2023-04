R2A: Face àux invaincus brainois, le coup était pourtant jouable pour Maffle

Malgré l’absence de Bjorn Laloy, retenu au travail, et de Julien Sluys, toujours blessé, c’est une équipe locale particulièrement déterminée qui entame ce duel de prestige contre des Castors toujours invaincus en championnat. Emmenés par un Jules Andries en grande forme, les Mafflous s’envolent au marquoir (12-2) mais doivent rapidement accepter le retour des visiteurs qui profitent de quelques approximations et d’un panier sur le buzzer pour mener au score à la fin du premier quart (15-18). Braine retrouve son adresse à distance alors que la réussite boude les visités pendant quelques minutes et le manque de rotations n’aide pas les locaux qui compensent par une énorme volonté qui sera récompensée dans le troisième quart par quelques instants de folie. Maffle égalise en début de quatrième période mais ce n’est qu’un feu de paille car les joueurs de Patrick Verdun confondent vitesse et précipitation, ce dont profitent les Brainois pour s’installer aux commandes. Le dernier triple de Zoran Laloy n’y changera rien, la logique du classement sera respectée mais les locaux peuvent avoir des regrets d’être passés tout près de l’exploit. "Le coach nous avait prévenus qu’on devait limiter notre adversaire à 60 points pour remporter ce match. Nous encaissons 64 points et c’est effectivement trop pour gagner ", commentait Manu Meunier.

Patrick Verdun regrettait évidemment le manque de profondeur de son banc, un petit détail qui justifie la différence entre deux équipes dans un match d’une telle intensité: "Les Castors se sont remarquablement battus mais nous avions les moyens de faire mieux. Certains joueurs sont passés à côté de leur match et le gros travail défensif n’a finalement pas suffi pour gommer les différences. Je suis toujours content quand je vois que chacun fait le maximum et c’est dans cet esprit qu’on va aborder les trois dernières rencontres, avec l’envie de gagner et peut-être de profiter d’autres résultats positifs pour encore se qualifier pour les play-off."

Jules Andries, auteur d’une énorme prestation, était également conscient d’être passé tout près d’un exploit: "Tout se joue sur quelques pertes de balles et un manque de rotations mais n’oublions pas qu’on a commencé la saison avec l’objectif de se maintenir. Le but désormais sera de prendre du plaisir et de bien préparer la saison prochaine."

Avec un effectif qui semble déjà bien consolidé, preuve qu’en coulisses le comité travaille également d’arrache-pied.