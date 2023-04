Promotion: l'OTT Tournai remporte un sommet en mode mineur

Au début du match, les deux équipes, fortement déforcées chacune par l’absence de quatre joueurs se neutralisent avant que Sam Fromont ne creuse un premier écart par une série de services (9-6). C'est Arnaud De Bock qui réagit le premier du côté visiteur, en alignant lui aussi une grosse série de services. Ce qui permet même à son équipe de prendre à son tour un léger avantage (10-12). Le temps mort pris alors par Yvan Cuvelier calme les esprits des Tournaisiens qui recollent au score en attaquant mieux en zone quatre. À 21 partout, Binche joue le coup intelligemment en passant par le centre, où Dimitri Lermitte, qui remplace Laurent Crucq blessé, est à la peine. Et les visiteurs s’imposent finalement sur leur première balle de set (21-25). La deuxième manche débute mieux pour les visités, qui mènent rapidement 7-3. Binche laisse passer l’orage et grignote petit à petit son retard en profitant des fautes directes de son adversaire (13-13). Tournai s’organise alors mieux au bloc et repart de plus belle pour creuser un nouvel écart (23-19). Et c’est un ace de Dimitri Lermitte qui clôture le set (25-19). À l’entame du suivant, les locaux ne se désunissent pas et alternent au contraire intelligemment balles frappées et placées, bien aidés en cela par les bons choix de Victor Boiteaux à la distribution (10-5). Rien ne va plus du côté de Binche, qui décide alors de se passer de son libéro, peu à son affaire en réception depuis la reprise (19-12). Sam Fromont enfonce malgré tout le clou au service. Et l’OTT termine alors en roue libre (25-16). Binche ne se décourage pas pour autant et démarre mieux la quatrième manche en retrouvant plus d’agressivité au service et au filet (1-3). C'est maintenant du côté visité que l’on se met à douter, surtout en réception (6-8). C'est Cyril Dugautier au filet qui ramène au contact une première fois une équipe locale où certains ont besoin de souffler, à l’instar de Jérémie Boudet, moins créatif qu’en début de rencontre (11-11). L'égalité perdure jusqu’à vingt partout, chaque formation profitant tour à tour des cadeaux donnés par son adversaire. Binche, toujours soutenu par son banc, émerge pourtant en fin de set grâce à l’efficacité retrouvée de son bloc (22-25). Le tie-break commence mal pour l’OTT, qui est rapidement mené 0-3, mais il se ressaisit et recolle au score (5-5). Les collégiens passent ensuite devant en s’appuyant surtout sur une bonne séquence de Sam Fromont, qui retrouve toutes ses sensations au filet (13-9). C'est Dimitri Lermitte qui finira le travail à l’attaque, sur la deuxième balle de match (15-10).