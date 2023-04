Premier quart d’heure idéal pour les Hollinois qui creusent un écart de deux buts par Lecœuvre et Walkiers. Les locaux baissent de régime, ce qui permet à Wodecq de sortir la tête de l’eau. À l’heure, Decroie rapproche les siens. Cinq minutes plus tard, le tir de Zuede est magnifiquement arrêté par Deweerdt. À la 75e, le rentrant Donnez exploite sa première touche. Lecœuvre fixe les chiffres. Brunehaut est assuré de jouer les prolongations. À noter le bon arbitrage du coach visiteur, David Hallemans.

Anvaing B – Thumaide B 1-0

Face à une équipe jamais facile à manier, les locaux ont mis du temps à émerger. Dufranne inscrira l’unique but en 2e. À la 70e, Thumaide hérite d’une occasion en or mais la finition n’est pas au rendez-vous. Victoire difficile mais tellement importante pour les Anvinois qui espèrent un faux-pas du leader.

Havinnes B – Wiers B 2-0

Face à une équipe brouillonne, Havinnes opère en contres et se montre patient pour faire la différence en seconde. Fontaine récupère un ballon dans l’axe et fait sauter pour Desplechin qui conclut du pied gauche. Fontaine reprend de la tête un centre de Scrite pour inscrire le 2-0.

Risquons-Tout B – Houtaing 3-3

Première période compliquée pour Risquons-Tout qui se fait distancer de deux buts sur un cafouillage déjoué par Vander Linden et sur une erreur défensive mise à profit par Lefort. Réduit à 10, Houtaing est acculé en défense et se fait recoller au score sur un centre repris de la tête par De Sousa qui convertit ensuite un penalty. Les visiteurs se montrent dangereux sur longs ballons. D’Hautcourt fait 2-3. Le nul logique est rétabli dans les dernières secondes par Hurel.

Béclers B – Taintignies A 0-3

Sans arbitre, c’est l’entraineur de Taintignies qui prend le sifflet. Taintignies ouvre la marque à l’entrée du premier quart d’heure sur un centre tir repoussé dans les pieds de Pluquet alors qu’il était en position hors-jeu. Après le retour aux vestiaires, un coup franc imaginaire à l’entrée du rectangle est repris de la tête par Coppieters pour le 0-2. La rencontre est arrêtée, le temps d’évacuer en ambulance un joueur de Taintignies blessé à la tête. Les visiteurs prennent le dessus physiquement et font le break après l’heure de jeu via Coppieters.

Barry-Carrières – Rongy B 2-4

Rongy qui ouvre rapidement la marque sur un contre mené du milieu de terrain et conclu par Debliquy. Après une magnifique percée, Vandy provoque un penalty transformé par Garain à la 18e (1-1). Barry rate plusieurs occasions de prendre les devants. Et c’est contre le cours du jeu que Rongy reprend l’avantage sur un penalty converti par Guilbaut à la 22e. Les locaux dominent les débats en seconde mi-temps mais continuent à galvauder les opportunités dont un penalty manqué par Garain. Rongy se montre une nouvelle fois plus adroit à l’entrée du dernier quart d’heure sur une action collective développée sur le côté droit et conclue par Lorthioir. Vu la physionomie du match, Barry y croit logiquement, surtout après une frappe concrétisée par Delaby qui est à la finition d’une action menée entre Carlier et Vandy. Mais les locaux se font surprendre au dernier moment sur un duel remporté par Guilbaut qui place le ballon en pleine lucarne. Victoire pour les plus réalistes.