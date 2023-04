À la 25e, la frappe de Tonitto est repoussée par le gardien local dans les pieds de Renard qui inscrit l’unique but de la rencontre. Le jeu est ensuite équilibré jusqu’au repos. À la reprise, St Jean a l’occasion de faire le break mais manque de concrétisation à plusieurs reprises. Durant la dernière demi-heure, Templeuve tente le tout pour le tout en se créant à son tour des situations chaudes mais St Jean fait le gros dos pour conserver ses trois points jusqu’au coup de sifflet final. Belle victoire qui ne devrait cependant pas suffire pour rejoindre le tour final.

Obigies B – Velaines B 1-1

À la sortie du quart d’heure, une faute de main qui aurait dû valoir l’exclusion d’un défenseur visiteur offre un penalty à Obigies qui sera bien détourné par Goens. Les échanges sont partagés et à la demi-heure, le tir croisé de De Coninck échoue sur le piquet. Obigies trouve l’ouverture à la 47e par Richard. À l’heure de jeu, une altercation entre deux joueurs velainois oblige l’arbitre à arrêter le match pendant dix bonnes minutes, le temps de calmer les esprits. Cependant, les deux fautifs reprendront part au jeu comme si de rien n’était. À la 75e, Velaines égalise sur corner. Petite prestation des locaux.

Taintignies B – Rumes 0-1

Avec une équipe essentiellement composée des jeunes U19 du club, Taintignies a livré une belle prestation face à un ténor de la série. Après avoir manqué la transformation d’un penalty à l’heure de jeu, Rumes doit patienter jusqu’à la 75e pour voir Henry libérer ses couleurs. Sur l’ensemble, la victoire visiteuse est logique mais l’entraîneur local peut être fier de ses poulains.

Escanaffles B – Estaimbourg B 1-3

Au quart d’heure, Bury déflore la marque. La réaction locale ne se fait pas attendre et à la 35e, Vandevoorde égalise méritoirement. Peu à peu, Estaimbourg reprend l’ascendant et parvient à faire 1-2 par Glorieux peu avant le repos. La seconde mi-temps est à l’avantage des visiteurs qui maîtrisent leur sujet. À la 75e, Escanaffles passe à côté du hold-up parfait mais Hellin sauve son équipe en arrêtant un penalty. Finalement, ce sera 1-3 à quelques minutes du terme par Saintléger. Victoire logique d’Estaimbourg.

Montkainoise B – Risqu-Tt A 1-2

Durant la première période, les échanges sont partagés et l’on note de belles possibilités pour Moulin et Guettabi côté local. Juste avant le retour aux vestiaires, une déconcentration défensive est mise à profit par Lopes qui trouve l’ouverture. À la reprise, le champion double la mise rapidement par Guerar. Risquons-Tout gère son avance confortablement mais dans les arrêts de jeu, le score évolue encore avec un but signé Delzenne qui ponctue une belle prestation locale. Si les locaux avaient affiché une telle mentalité tout au long de la saison, ils auraient certainement été mieux classés…

Herseaux B – Leuze 5-0 (FFt)

En manque d’effectif, les Leuzois ont dû se résoudre à déclarer forfait.