Sur le premier contre s’offrant à eux au quart d’heure, les visiteurs ouvrent la marque par Notté. Les locaux se rebiffent et Fourmy égalise à la 25e. À la 40e, une faute de main dans le rectangle permet à Altruy de faire 2-1 sur le penalty suivant logiquement l’action. À la 48e, Altruy est toujours en verve et fait 3-1 d’un envoi lointain. Un corner botté par Brasseur est transformé en but par l’omniprésent Altruy qui fait ainsi passer le score à 4-1. Maubrun profite d’un contre afin d’inscrire le dernier but de locaux ayant livré une excellente prestation.

Bléharies A – FC Luingne B 2-3

Luingne rentre très mal dans la partie et est rapidement mené avec une réalisation de Cambier qui tombe après dix minutes. C’est le score à la pause. On entend vibrer le vestiaire de Luingne à la mi-temps et on ne doute pas de la remise en question qui a dû se produire. Les effets sont immédiats sur le marquoir avec un but de Debue à la 50e et un autre de Dupont à la 53e. À la 82e, c’est au tour de Catteaux de scorer et il fait passer les chiffres à 1-3. Une faute de main dans le rectangle visiteur débouchera sur un coup de réparation transformé par Marghem.

Velaines A – FC Tournai B 5-0

Tournai n’est parvenu qu’à coucher une douzaine de noms sur la feuille d’arbitrage, ça sent la fin de saison. On peut relever une belle opportunité pour le local Bourichon à la demi-heure, le gardien déviant bien le cuir. Ce dernier sera cependant fautif en se fourvoyant avec l’un de ses défenseurs, Devos en profitant pour faire 1-0 à la 40e. Velaines reprend le jeu poussivement après les citrons, Bourichon profitant cependant d’un contre pour ajuster le dernier rempart d’un joli lob, c’est 2-0. Tournai se retrouve ensuite à 10, ce que Bourichon, Yousfi et Gobert vont mettre à profit pour faire passer le score à 5-0. On peut noter l’une ou l’autre intervention de Carels afin de maintenir son domaine inviolé.

Thumaide A – Escanaffles A 1-2

Thumaide ouvre logiquement le score par Vansteenkiste dès la 8e. Busine doit ensuite stopper un tir sur sa ligne afin que l’écart ne soit pas doublé. La tendance s’inverse lors du second acte et Escanaffles se met à remporter ses duels. Carrette égalise à la 70e en transformant un coup franc. Thumaide est amorphe, ce dont profite Moerman pour ponctuer avec succès un mouvement initié entre Thulier et Rowie.

Péruwelz B – Havinnes 0-2

Grosse entame de Péruwelz qui va se procurer de nombreuses occasions qui ne seront pas bien exploitées par Bah. Debruxelles va trouver le poteau et on dit dans les rangs locaux que deux coups de réparation auraient pu leur être accordés. Aline se blesse à la 80e et Péruwelz qui a fait tous ses changements doit terminer à 10. Seignez en profite pour ajuster le gardien avancé et ouvre le score à la 80e. Fostroy loupe l’égalisation pendant que Leroy s’en va doubler la mise sur le contre.

Etoilés Ere B – Pays Vert B 1-1

Selman touche la latte en faveur des visiteurs, cependant qu’un but de Théron est refusé aux locaux par l’arbitre décidant que le ballon n’avait pas franchi la ligne. À la 60e, Larsy passe à côté du cuir sur son dégagement, action mise à profit par Selman pour ouvrir la marque (0-1). L’égalisation est ensuite refusée à Picron, on ne sait trop pourquoi. À la 80e, Belbecir profite d’une touche afin de remettre les deux formations à égalité.

Squadra Mouscron – Esplechin 3-1

Après vingt minutes en faveur des locaux, Esplechin prend les choses en main et ouvre le score par Mestach à la 35e. C’est le score à la pause. À la 60e, un coup franc de Di Pietro est repris de la tête par Lesaffre qui égalise. Lesaffre profite d’un ballon qui traîne en défense pour faire 2-1. Sur la même action, c’est encore Lesaffre qui fixe les chiffres à 3-1.

R.F.C. Hérinnes – Béclers A 0-6

Les vingt premières minutes sont dominées par les locaux qui auraient pu entamer la marque. C’est au contraire Deparis qui va faire 0-1 à la 44e. Velghe fait 0-2 à la 47e. À la 56e, Deparis réussit le 0-3. Hérinnes s’emporte contre l’arbitre et doit continuer la partie en infériorité numérique. Corselis, Brackelaere et Pinaton seront les derniers artificiers visiteurs. J-P.D.