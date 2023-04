Membre important du groupe néchinois, Lionel Vanleynseele a pu laisser éclater sa joie aux coups de sifflet finaux. "En début de saison, on savait qu’on avait le groupe pour jouer au moins le Top 5. On a de la qualité et de l’expérience. On a rapidement pris les devants. Si j’ai bons souvenirs, on a signé un 28 sur 30 lors de la première tranche. C’est quand même un exploit assez rare dans le football. Cela nous a donné énormément de confiance pour la suite".

Mais cela a aussi mis une certaine pression sur Néchin qui, rappelons-le, montait à peine de P3. "Au fil des matchs, on est devenu l’équipe à battre voire à abattre. On se savait attendu partout. Mais on a eu l’expérience nécessaire pour bien gérer cela". En tête tout au long de la saison, les Verts et Noirs ont pu fêter le titre avec un peu d’avance, Estaimbourg ayant été battu plus tôt dans l’après-midi par Anvaing. "Quand on a appris le score, cela a décuplé notre envie. On voulait finir le travail au plus vite. Puis, être champion dans un derby contre Templeuve, c’est magique".

Comme ce fut souvent le cas durant l’année, Néchin a géré à merveille cette rencontre importante. "On a su rapidement faire 1-0. J’inscris ensuite le 2-0 (sur penalty) juste avant la pause. On était alors sur du velours. En début de deuxième mi-temps, Dorian Carnoy nous a sauvés à quelques reprises. On a ensuite su faire 3-0 pour plier la rencontre. Quand Templeuve a inscrit le 3-1, on n’a pas paniqué. On a même réussi à clôturer la marque sur une belle contre-attaque".

La fête pouvait alors débuter pour le club qui connaît un succès incroyable depuis deux ans. Passant ainsi de la P3 à la P1. Un fameux grand écart qu’il faudra gérer. "Mais on a entière confiance dans la direction du club. Elle a déjà effectué de bons transferts. L’année prochaine, on voudra assurer le maintien le plus vite possible. L’objectif est désormais de stabiliser Néchin en P1 ".

Et avec l’envie encore démontrée ce dimanche, la tâche paraît plus que surmontable