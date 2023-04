P1: Le bouton de l'ascenseur est enclenché pour Luingne

Malheur au vaincu. Tel était l’enjeu de la partie entre deux mal lotis de la classe. Et c’est Luingne qui frappe le premier, le tir croisé de Reheul ne laissant aucune chance à Bilteryst. Un avantage logique car Bulteel avait déjà vu son tir repoussé par le poteau six minutes auparavant. Juste avant le quart d’heure, Reheul aurait pu doubler la mise mais sa volée sur centre de Devos survolait le domaine adverse.

Après une timide réaction de Mustin, la volée de Tambour achevait sa course dans les filets latéraux avant que le heading de Théry n’atterrisse dans les mains de Ranieri. Le dernier coup-franc de Geenen ne ramenait pas le partage avant la pause.

La seconde période sera beaucoup moins agréable à regarder. Si Luingne domine les échanges, il manque de percussion et de précision en zone de conclusion. Ainsi, la volée de Tambour passe une nouvelle fois hors cadre, tout comme celle de V. Windal servi par Reheul.

Ranieri n’a encore rien eu à faire quand Millien le prend en défaut d’un tir des vingt mètres. Luingne n’a pas le temps de se remettre de ce coup du sort. Gailliez réussit une chevauchée solitaire sur l’aile droite avant de battre Ranieri deux minutes après l’égalisation.

C’en est fini des espoirs luingnois car on sent l’équipe abattue. D’ailleurs, les essais de Daly et Reheul permettent simplement à Bilteryst de gagner quelques secondes en se couchant sur le cuir.

Luingne réalise la très mauvaise opération dans le fond de classement et pas seulement à cause de cette défaite évitable. Les autres résultats ne lui sont pas favorables non plus…