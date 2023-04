La trêve arrive au bon moment pour Molenbaix

Molenbaix s’est pris une claque à Montignies. Pourtant, la première demi-heure ne laissait pas présager cette étonnante défaite. Mais une première erreur de George plaçait Montignies au commandement. Le portier laissait passer le ballon entre ses jambes sur un tir anodin. Trois minutes plus tard, le coup-franc de Ndiaye n’était pas non plus inarrêtable mais le gardien était décidément dans un mauvais jour.

Ndiyae réussissait même un doublé juste avant la pause pour placer ses couleurs en sécurité. Les remplacements molenbaisiens apportaient un peu plus de présence dans le jeu mais pas de poids offensif suffisant. Et le dernier mot revenait encore à Ndiaye qui plantait le dernier clou dans le cercueil molenbaisien.

Malgré cette défaite, Molenbaix est officiellement au tour final et il a pu donner du temps de jeu à de jeunes promesses. Ce sont les deux seuls points positifs de cette journée.