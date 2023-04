La Belgique revient du Mondial avec deux médailles: "Un bilan correct" pour le sélectionneur, Pierre Bronchart

En plus de cette médaille d’argent dans la discipline phare de la semaine, notre équipe nationale a aussi obtenu le bronze en jeu international. Quel bilan tirer alors ? " On va dire qu’il est correct car on espérait un peu mieux. Le bronze en jeu international reste une très belle médaille. Car on a vu en demi, contre l’Italie, que nos adversaires étaient très forts.

En One Wall, notre équipe s’est bien battue. En quart, cela s’est joué sur des détails contre les Pays-Bas, les futurs vainqueurs. Si on avait passé cet écueil, on aurait été en chercher une belle.

Par contre, on est très satisfait des prestations de nos filles. Avant de partir, on savait que trois nations étaient au-dessus du lot. L’objectif était donc d’être la meilleure derrière. Ce qu’elles ont réussi à merveille. Ce qui est plaisant aussi, c’est de voir les belles performances de Zora Hautot et d’Eloïse Clément qui n’ont pas encore 14 ans. Elles ont pris énormément d’expérience pour la suite. On a aussi vu ce qu’on devait travailler avec elles".

Un plan sur le long terme

Les jeunes, c’est justement l’une des belles satisfactions de la semaine. "On en avait plusieurs dans la sélection. Loïc Clément a montré de très belles choses en fronton valenciennois et en One Wall. Maxime Daubechies a aussi su saisir sa chance, obtenue grâce à ses bons entraînements. Être titulaire en finale, pour sa première sélection, c’est vraiment très bien. Il peut être satisfait de son niveau. Il nous a notamment sauvés contre la Colombie où on était mal en point. Les jeunes ont été bien accueillis par les anciens qui ont encore prouvé toute leur importance. À l’image de notre capitaine Benjamin Dochier".

L’avenir de la sélection semble en tout cas assuré. D’autant que les prochaines échéances arriveront très vite avec l’Euro en Hollande et le prochain Mondial qui se déroulera en Argentine. "On est confiant mais on est aussi dans la réflexion pour voir ce que l’on peut améliorer. On a encore constaté que les autres nations progressaient vite, notamment sur le plan physique. On va devoir aussi regarder comment on peut s’adapter selon les disciplines. Par exemple, les Espagnols nous ont mis dans le dur avec leur livrée par le haut. C’était intéressant dans les conditions venteuses. On doit travailler sur ses quelques points. C’est là qu’on ira chercher les pourcents nécessaires pour aller chercher une médaille ou en décrocher une plus belle".

Le sélectionneur pense aussi sur le long terme. "On va poursuivre les entraînements mensuels avec les jeunes. En insistant encore plus sur le spécifique. C’est de cette manière qu’on pourra amener les meilleurs, d’ici quelques années, dans les meilleures conditions". Voilà qui promet !