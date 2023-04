En battant Stambruges, les Hurlues gardent le droit d'y croire

Après sa victoire contre Estaimpuis, Stambruges pouvait creuser l’écart avec les autres équipes pour le maintien en l’emportant à Mouscron. Le début de match replonge les Campenaires dans leurs doutes, les forçant à prendre un temps mort après deux minutes et un score déjà inquiétant (8-1). Les Stambrugeoises reprennent du poil de la bête aux shoots grâce à la précision de Hayoit et Volpato. Les deux équipes se toisent mais Mouscron prend plus souvent l’ascendant. Mieux organisées dans le troisième quart, les Hurlues s’échappent au marquoir (39-29). La JS ne revient plus dans la partie, trop dépendante de sa réussite à distance. La raquette mouscronnoise n’est pénétrée que trop rarement. Les Hurlues gèrent sérieusement les dernières minutes en fermant la baraque.

Le coach Wesley Demeyere pouvait enfin savourer une victoire en tant que coach de l’équipe mouscronnoise. "Nous avons fait circuler la balle en attaque comme nous le faisons à l’entraînement. On s’est créé des shoots ouverts et des infiltrations. Le passage en zone a changé le scénario car les jeunes ont pu temporiser. Le calendrier reste difficile mais on ne se met pas de pression. On joue chaque week-end en se donnant au maximum." La jeune Léa Lowagie témoignait de l’attitude conquérante du Tremplin. "Nous avions déjà gagné à Stambruges donc nous étions en confiance. Nous voulions l’emporter à nouveau pour prouver notre supériorité dans le jeu."

Les Stambrugeoises gardent aussi la confiance grâce à leur courte avance en championnat comme l’évoque leur capitaine Mathilde Volpato. "C’est vrai que ce match aurait pu nous permettre d’assurer notre place en P1 mais je compte tout donner lors de nos prochaines opportunités. Nous pouvons encore accrocher une victoire surprise lors des derniers matchs." Pour cela, les carences tactiques ne devront plus être rangées sous le tapis. Naïs Hulin réalisait les manques à combler affichés lors de cette rencontre. "Nous avons beaucoup shooté même lorsqu’il fallait choisir d’autres options. Nous avions également un mauvais placement en défense. Cette couverture défensive est à travailler ensemble à l’entraînement. Pour l’instant, les lacunes restent car nous manquons de rotation défensive."