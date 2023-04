Battue à Stockay, la Real ne parvient toujours pas à se rassurer...

Après un 0/9 qui faisait tache dans son parcours ces dernières semaines, Stockay a renoué avec le succès devant… 18 payants. Les Stockalis ont gagné et ajouté la manière à la victoire sur un terrain pourtant compliqué et qui ne souffre aucune contestation. Acren poursuit, lui, sa mauvaise série. Incapable d’enchaîner deux bons résultats depuis la reprise…

Il faut un peu de temps aux 22 acteurs pour rentrer dans la rencontre, mais clairement, Stockay joue bien, fait circuler le cuir et trouve facilement l’ouverture. Bouhlal finit un centre au petit rectangle pour donner une avance logique à son équipe (1-0). Stockay est lancé et ne s’arrêtera plus. Une frappe de Sternon échoue dans les bras d’Alexandre. L’avance de Stockay à la pause est plus que méritée.

Et elle se confirme en seconde période. Une première frappe de Boumediane alerte Acren et, sur la deuxième, l’excellent Stockali, isolé devant le rectangle, finit le travail (2-0). Le 3-0 est assez proche pour Stockay. Nezer voit notamment sa frappe arrêter sur la ligne. On voit mal comment Acren va pouvoir revenir dans la bataille. Mais on sait qu’en foot, tout est possible. Et surtout que tout peut aller très vite. Sans avoir l’air d’y toucher, Acren revient ainsi dans le coup après un but de Lutundisa qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Stockay tangue alors un peu, se pose des questions mais ne gamberge pas de trop non plus.

Acren pousse mais ne parvient pas à chatouiller Alfieri. En contre, les occasions se multiplient pour les locaux via Boumediane, par deux fois, dont un duel face au portier adverse, et Rodriguez. À quelques minutes du terme, Boumediane tue tout suspense en plantant le 3-1 en deux temps. Les carottes sont alors cuites pour Acren qui n’avait pas les armes pour embêter cette équipe-là. "On n’a rien lâché, avouait après la rencontre Yassine Boumediane, auteur de deux buts. On a beaucoup bossé en semaine et ce fut très productif en match. On a relevé la tête après un 0/9. Je suis aussi content pour mes deux buts. Mais je ne sais pas encore où je vais jouer la saison prochaine. J’aimerais rester à Stockay mais rien n’est encore décidé… " Stockay serait en tout cas bien inspiré en gardant son feu-follet hennuyer lors de la saison 2023-2024.