Batiste Dulon a pu refouler la pelouse et fêter dignement le titre de Néchin

On en a vu de belles images lors de la fête du titre des Néchinois. Mais la plus émouvante est certainement arrivée à quelques minutes du coup de sifflet final. Alors que le score de 4-1 était acquis, Giovanni Huin a rappelé Batiste Dulon afin de lui offrir un peu de temps de jeu. Une décision qui était loin d’être anodine. Car il y a quelques mois à peine, le jeune arrière droit a subi un important accident de travail. Alors qu’il était sur un chantier, le jeune homme a reçu une poutre de plusieurs centaines de kilos sur le corps. Le verdict était terrible: après quelques jours de coma, il a fallu lui amputer une partie du bras. Directement après l’accident, Batiste avait émis le souhait de remonter au plus vite sur un terrain de football: "L’endroit où je me sens le mieux". Le club l’avait tout de suite soutenu en précisant que Baptiste faisait partie de la famille et que son maillot l’attendait. La magnifique récompense à son travail de sape est donc apparue sous forme d’une montée au jeu, lors du match du titre et qui plus est dans un derby contre Templeuve. Un superbe moment qu’il a pu partager avec sa famille. "Je ne suis pas monté à ma place. Mais qu’est-ce que cela fait du bien de retrouver la pelouse", détaillait le joueur qui avait discrètement essuyé une larme au moment de monter. Le public néchinois a rendu le moment encore plus magique en entonnant le chant: "C’est notre meilleur joueur, Batiste Dulon !"