A Bury, le cadet Lars D'Hollander a surpris les sprinteurs

La première heure de course est marquée par un fameux écrémage par l’arrière. On peut même plutôt parler d’essorage tant les coureurs doivent affronter le vent et la pluie qui provoque quelques chutes dont celle du Cominois Valentin Pétillon qui espérait pourtant chercher un résultat sur cette épreuve organisée dans le fief de son club. Le champion de Belgique Jasper Christiaens et le Luxembourgeois Raphaël Loschetter sont les premiers à se signaler à l’attaque. Le duo doit cependant très vite accepter le retour du peloton. Les Flandriens Bogaert et De Wachter n’auront pas beaucoup plus de réussite.

Oscar Loy agréablement surpris de son Top 10

On s’attend alors à voir la victoire se jouer au sprint mais c’est sans compter sur le coup de poker tenté par Lars D’Hollander qui parvient à se détacher et à décrocher à la surprise générale son tout premier succès. "J’ai vu un coureur attaquer, je suis parti en contre et j’ai tout donné en me rendant compte qu’il n’y avait plus personne dans ma roue. J’ai fait le dernier kilomètre à bloc sans réaliser ce qui m’arrivait ", commentait le coureur de Flandre Orientale. Quatrième sur la ligne, le Mouscronnois Arthur Vanassche n’était pas vraiment satisfait de sa course: "J’ai attaqué et j’ai été repris par D’Hollander qui laissait une très grosse impression de facilité. Je n’ai pas su prendre sa roue et j’ai attendu le sprint pour aller chercher une place d’honneur. J’espère néanmoins faire mieux la semaine prochaine à Mouscron."

Dans les rangs du Wanty Cycling Team, Oscar Loy décroche une belle septième place qui a le don de surprendre le Laplaignois: "J’étais malade en semaine et je ne m’attendais pas à bien prester ce samedi. J’ai fait le plus gros de la course à l’arrière du peloton avant de remonter dans le dernier tour et d’aller chercher ce Top 10 qui me satisfait pleinement."