A Bury, la Team Cannibal avait très faim

Comme pour les cadets, c’est un peloton imposant de 123 coureurs qui se présente au départ du Mémorial Jimmy Duquennoy pour juniors. Parmi eux, on retrouve un quart d’étrangers et notamment des garçons qu’on verra la semaine prochaine sur Paris-Roubaix junior. Le début d’épreuve est animé mais le peloton roule très vite et ne laisse pas de bon de sortie. Il faut attendre la tentative de Craeynest et Wachaudez pour espérer voir une première cassure se dessiner mais les favoris sont vigilants. La poisse s’acharne sur le Stambrugeois Tommy Delestrait, victime d’un bris de dérailleur et contraint à l’abandon. C’est à trois tours de l’arrivée que le Tournaisien Thibo Stocman décide de montrer son maillot Wanty en s’isolant aux commandes de l’épreuve. L’effort est aussi beau qu’inutile car derrière, l’équipe Cannibal, composée de coureurs d’une multitude de nationalités, décide d’organiser la chasse. "C’est dommage car j’avais des sensations excellentes. J’ai attaqué à plusieurs reprises avant d’enfin creuser un écart. Quand j’ai été repris, je me suis replacé en fond de groupe. Une erreur évidemment car un coup de bordure s’est formé et je me suis retrouvé piégé. Au final, on peut dire que mon classement ne reflète pas la qualité de ma prestation."