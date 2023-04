Un derby spectaculaire en apothéose, Leuze termine sur une bonne note

Haie d’honneur, clapping avec le public et remise de trophée, Brunehaut a vécu une soirée magique lors du derby contre Frasnes. D’autant que les deux équipes ont offert en prime un spectacle de grande qualité. Entre le récent champion et l’équipe en forme du deuxième tour, on s’attendait à des rebondissements. On n’a pas été déçu ! Menées après 10 minutes de mise en route, les troupes de Gaby Ouanane ont superbement réagi. C’était un impressionnant 3-3 à la pause. Et cela se poursuivra durant le second acte avec treize buts au total (8-5). La suite pour les locaux désormais, c’est le test-match pour obtenir la montée en D2. Le MFC Brunehaut est en attente du tirage au sort.