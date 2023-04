Même si à l’aller, les Tournaisiens ont gagné 3-0, la victoire ne sera pas aussi facile à obtenir cette fois. C’est en tout cas l’avis de Jean-Charles Deplanque, le libero de l’équipe. "Avant la trêve, on y a cru et on l’a prouvé en gagnant tous nos matches. Mais depuis la reprise, le ressort s’est un peu cassé. On n’a plus le même état d’esprit… On a donc perdu trois fois. Ce qui a permis à Nalinnes de passer devant et d’occuper la première place. Je ne crois pas qu’on puisse récupérer celle-ci parce que je ne vois pas cette équipe perdre encore un match. On peut bien sûr encore espérer monter en terminant meilleur deuxième du tour final opposant tous les deuxièmes des trois séries. Mais je ne suis pas convaincu que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Et moi-même, j’ai un peu changé de point de vue. Je ne sais plus très bien ce qui est mieux pour le groupe et pour le club. Ceci dit, ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi ce samedi soir. On a déjà mieux joué la semaine passée contre Capci Ixelles que contre Guibertin il y a quinze jours. Malheureusement, Laurent Crucq s’est blessé au milieu du troisième set contre Capci et comme il est out pour la fin du championnat, son absence pèsera sur le moral de certains. Je m’empresse d’ajouter que Nicolas Paenhuisen s’est bien débrouillé et qu’on a fini par gagner les deux derniers sans soucis. De plus, on a pu compter sur un Jérémie Boudet qui a fait tous ses points à l’aile. On doit surtout terminer sur une bonne note pour pouvoir attirer de nouveaux joueurs afin d’étoffer un groupe en fin d’un cycle."

Le deuxième match qui vaudra le déplacement se jouera dimanche à 11h au hall Jacky Leroy de Flobecq et opposera les dames de la P1 locale à celles de Péruwelz. Une rencontre importantissime pour des visiteuses qui, avant-dernières, sont relégables… "J’ai eu la confirmation qu’il y aura bien deux descendants, indique Aurélien Azor, le coach péruwelzien. Si on veut éviter la culbute, on doit remporter les deux prochains matchs, à Lessines et Nalinnes. Même si tout est toujours possible en volley, surtout féminin, on aura tout de même moins de chance d’aller gagner notre dernière rencontre au Pays des Collines. Hormis Flavie Decostre qui nous a quittés définitivement, je peux disposer de tout mon effectif. J’ai récupéré Léa Maess, qui a été occupée par ses stages pendant un mois et demi. Même à court d’entraînements, elle apportera un peu plus de finition au filet. Il faut y croire".