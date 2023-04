Deux premières places pour Soline Billet au "Découv’nat 2"

Masters Evrard 2023

Depuis un certain temps, les compétitions pour les plus de 20 ans avaient disparu pour différentes raisons. C’est donc important de mettre à l’honneur le club d’Embourg qui a organisé le Challenge Masters Jean-Baptiste Evrard en piscine de 25 m. Cette compétition réunissait seize clubs venant de Wallonie mais aussi des Flandres. Pour le compte du Hainaut, seul le club Royal des Dauphins Mouscronnois avait confirmé les inscriptions d’une nageuse et de deux nageurs. Le programme proposé était complet, accompagné de dix relais. Au niveau des performances, il faut souligner des records d’Europe, de Belgique mais aussi deux records du monde réalisés par la nageuse Agnès Obberghem en 90-94 ans sur les courses du 50 mètres brasse en 58.34 et 100 brasse en 4.44.53 ; c’est impressionnant !

Quant à nos représentants, ils ont obtenu 11 améliorations de temps, dont six pour Eddy Mourmans, quatre pour Michel Picavet et une pour Sabine Delaere. Le RDM obtient 15 podiums: sept premières places, six deuxièmes et deux troisièmes places. Au classement du challenge, le RDM se classe cinquième sur les seize présents pour l’occasion.