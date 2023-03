Tournoi international à Celles: le pickleball arrive en force

Plus de 50 membres !

Un club qui a vu le jour en février 2019 ! "Il a été créé sous l’impulsion de Géraldine et Nicolas Bonsignore, qui est le président. Le compte en est actuellement à plus de 50 membres et s’est déjà illustré à plusieurs reprises lors de tournois majeurs à l’étranger, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie et au Danemark."

Le succès étant si bien au rendez-vous, le club tournaisien a ouvert une antenne à Celles, là où se déroulera, dès ce vendredi, la première édition de son Wapickleball Tournament. "Après avoir assuré l’organisation de tournois amicaux en 2022, on a décidé de passer un cap avec la prise en charge d’une première compétition internationale sur le sol belge. Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, notre club verra débarquer à Celles des joueurs venant de France, d’Ukraine, d’Angleterre et des États-Unis. Ce sont plus de 60 joueurs qui ont répondu favorablement à l’invitation. Notre événement se veut à la fois sportif et festif. Le but est tout d’abord de promouvoir le pickleball dans notre région de la Wallonie picarde, en Belgique et au-delà de nos frontières nationales. Ensuite, notre objectif est aussi de faire découvrir la région et ses nombreuses spécialités locales aux joueurs de tous horizons." En étant déjà certain qu’ils apprécieront également la bonne ambiance qui règne au sein du club tournaisien ! À découvrir sans hésitation.