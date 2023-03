Quentin Hospied, tireur-bisseur confiant

Quentin, rentrer avec un résultat de 2-2 de Tamines, c’est un point gagné ou deux perdus ?

Vu la physionomie du match, c’est un de gagné car on a été mené deux fois. Tamines est un adversaire en forme qui était en tête de la tranche jusque-là ! Il était bien meilleur qu’à l’aller même si on a eu le monopole du ballon.

Vous vous en sortez bien grâce à deux penalties. Vous avez pris vos responsabilités. Y a-t-il une astuce pour marquer les deux ?

Quoi que l’on en dise, un penalty n’est jamais un exercice facile. Ni pour le tireur ni pour le gardien ! Et ça reste encore moins évident quand il y a deux pénos dans une même rencontre. Mais non, il n’y a pas vraiment de truc. Personnellement, j’aime bien regarder jusqu’au dernier moment vers quel côté se dirige le gardien. Je savais qu’à Tamines, Aromatario apprécie cet exercice car, la saison dernière, il m’en avait arrêté un. Ici, les deux fois, j’ai choisi un côté mais les deux fois, je vois qu’il choisit le même ; je change et je tire les deux fois au centre, mais ce bougre a quand même réussi à toucher le ballon les deux fois… J’ai eu très chaud, surtout pour le second à la 87e car si je le loupais, on repartait bredouille, c’est sûr !

Avec vos dix buts, vous êtes le meilleur buteur de l’équipe…

À relativiser ! J’ai inscrit cinq ou six penalties dans le lot. Je n’en ai pas encore raté cette saison et j’espère que ça n’arrivera pas d’ici la fin.

Ce doublé et ces stats prouvent aussi que les anciens sont toujours là alors qu’on parle beaucoup de la jeunesse qui arrive avec les Mundine, Dupont, Vandenborre, Sluys, Selman… Mais comment expliquer la longévité des cadres du vestiaire ?

L’envie ! Tant qu’elle est là, on continue tout naturellement. Dans le groupe, oui, il y a de la jeunesse, mais elle n’est pas encore prête à se débrouiller toute seule. Cette fougue doit être contrebalancée par la sagesse des plus vieux. Et pour le moment, ça marche même si, un jour, les gamins prendront leur envol. On leur apporte ce que l’on sait du foot. Ils sont réceptifs tout en ayant des qualités. Un jour, ce sera à eux d’assurer à temps plein !

On a vu défiler pas mal de reconductions mais pas la vôtre…

C’est en pourparlers ! Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, je me sens très bien à Ath.

Monceau, Braine, Manage, puis Mons, ça vous inspire quoi ?

Qu’on n’a pas un calendrier si mauvais que ça ! Monceau ne sera pas à prendre à la légère dimanche car il prend plus de points à l’extérieur que chez lui. Manage est qualifié pour le tour final via une tranche, on sent qu’il joue plus en roue libre ces dernières semaines. Braine doit encore se sauver et aura peut-être encore besoin de points… Sur ces trois matches, il faudra au moins en gagner deux. Puis il restera Mons qui sera sûrement déjà champion. On a clairement la possibilité de mettre la cerise sur le gâteau.

Vous voulez la mettre ?

Plus ça avance, plus l’équipe est réceptive. Lorsque je vois la réaction qu’on a eue contre Jodoigne et à Tamines, pourquoi ne pas aller au tour final ? On a les capacités pour !

Si on vous parle de 4-4-2...

Ça me fait surtout penser à un schéma tactique dans lequel on n’évolue pas !

Si on vous dit quatre victoires, quatre défaites et deux nuls…

Le bilan depuis la reprise en janvier ? C’est mitigé car on a perdu un match qu’on ne devait pas perdre, mais on s’est troué ; c’était à Gosselies. Il y a eu le derby à Tournai où on n’a pas montré notre vrai niveau. 14 points pris sur 30: il y avait moyen de faire mieux mais on a su se relever. Maintenant, il faut confirmer.

Un dernier mot sur David Bourlard, entraîneur que vous avez connu comme équipier: est-ce spécial ?

Pas forcément ! J’ai joué avec lui aux Géants Athois et contre lui quand il portait les couleurs de Braine. Je savais que cela se passerait bien avec lui sur le banc, c’est quelqu’un qui aime le travail et cherche toujours à améliorer les choses. Une vraie plus-value pour le club et les joueurs.