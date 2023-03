Sofiene, on suppose que vous avez poussé un ouf de soulagement à la lecture des résultats dimanche passé ?

C’est clair. Tout reste jouable pour le tour final. Jodoigne et Uccle à domicile, Couvin et Tamines à l’extérieur, on peut espérer même si ce sont des équipes qui doivent assurer leur maintien. On va jouer quatre finales, quatre matchs de coupe que personne ne veut perdre et dans lesquels c’est le plus souvent l’envie qui fait la différence. On doit surtout être humbles et ne pas se dire que comme on est devant au classement, on va s’imposer plus facilement.

Pour y arriver, il faut gagner ce soir et… marquer !

On doit obligatoirement l’emporter, on n’a pas le choix ; de la tête, du genou, du pied, du dos, on doit marquer !

Jodoigne vous réussit bien car vous aviez inscrit votre premier goal de la saison là-bas…

Exactement même si je ne connais pas plus que ça nos adversaires à part Baddredine Azzouzi avec qui j’ai joué à Tubize et qui avait lui aussi inscrit un but au match aller. Je me souviens d’une bonne équipe de Tournai au-dessus du lot avant la pause mais on s’est quasi fait rejoindre avec des adversaires qui s’étaient montrés très menaçants en deuxième période. Généralement, sans que je puisse en expliquer les raisons, on est souvent meilleurs la première moitié de la rencontre. Ce n’est pas physique. On recule trop alors que ce ne sont pas les consignes du coach.

Cinq sur douze pour Jodoigne, sept sur douze pour Tournai…

C’est ce que j’ai déjà signalé. L’écart n’est pas très grand. Dans notre championnat, le bas de tableau peut tout à fait battre le haut sur un match. Le classement est très serré. Ce soir et les trois dernières semaines, toutes les rencontres seront autant de pièges…

Après Jodoigne, vous n’avez marqué qu’un autre but à Monceau avant la trêve. Pour un attaquant – même si vous ne jouez pas dans la position d’un tueur des surfaces – c’est peu.

Mes statistiques ne sont pas bonnes, je le reconnais même si je suis plutôt un faux neuf ou un faux dix. Je parlais justement cette semaine de mon positionnement au coach. Je vais essayer d’être davantage décisif en jouant un peu plus devant. Mais si je peux faire marquer les autres, c’est aussi bien. Malory (Destrain) est à 8 ou 9 réalisations. Si je peux lui donner des assists, je serai le plus heureux des… avants.

Serait-ce une question de système de jeu ou d’équipiers avec qui vous avez plus d’affinités ?

Pas forcément ! Le 3-5-2 me convient à merveille ; même si on a plus d’atomes crochus avec certains joueurs, ce n’est pas le cas ici. Je le répète, c’est une question de positionnement devant le but et d’efficacité de ma part quand j’y suis. On a tenté quelque chose en semaine, je n’en dirai pas plus mais ça peut fonctionner…

Luigi Nasca vous a-t-il apporté un plus offensivement ?

C’est surtout en termes d’expérience qu’il est précieux. On sent qu’il a entraîné à un niveau supérieur. Il connaît le football belge et la série.

35 goals en 26 matches pour l’équipe, ça vous évoque quelle réflexion ?

Vu les qualités de l’équipe et ce qu’elle montre à l’entraînement et en match, c’est trop peu. Ce n’est pas nul mais ce n’est pas exceptionnel non plus ! Comment l’expliquer ? Pas évident surtout quand on voit qu’on marque facilement en semaine. Ce qui est clair, c’est que si on veut atteindre le tour final et bien y figurer, il va falloir faire mieux !

Dans certains matches – on pense au derby – vous ne vous procurez rien mais inscrivez trois buts. Dans d’autres parties, les occasions sont nombreuses mais vous ne les mettez pas. Pourquoi ?

C’est paradoxal en effet. L’ambiance d’un match comme un derby peut-être ? Le fait qu’on soit encore plus motivés dans ce genre de match ? C’est compliqué de répondre à cette question. Franchement, je préfère gagner 1-0 que faire 4-4. Je vais essayer d’être plus prolifique lors des quatre derniers matchs. Un goal par rencontre serait parfait mais encore une fois, si c’est un équipier qui marque, c’est tout aussi bien surtout si ça nous mène au tour final.

On dit qu’un attaquant c’est 40% de qualités techniques et 60% de mental ?

Je dirais même 30-70... Un avant doit savoir garder son sang-froid, être prêt à faire neuf courses qui ne servent à rien mais marquer sur la dixième, sinon on dira qu’il a raté son match. Si un attaquant touche deux ballons et met deux goals mais ne fait que ça sans aller chasser les ballons, il est le dieu du stade.

Beaucoup de joueurs resteront l’an prochain. Et vous ?

Je m’attendais à cette question. J’aimerais bien rester à Tournai… en D2 ! On discute. J’ai des contacts avec d’autres clubs de la série et au-dessus. Il est aussi possible que je reste si le club ne monte pas.