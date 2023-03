Mouscron a assommé la concurrence

Mouscron avait l’occasion de marquer un peu plus les esprits de la concurrence avec son dernier match de phase classique à disputer dans des circonstances particulières, car en semaine, chez son plus proche poursuivant. En s’imposant de huit goals dans le petit bain de Malines, le RDM a pleinement réussi sa mission, prenant un peu plus le large en tête. Les Hurlus de Gabo Gallovich concluent la première partie de saison avec une avance de sept points sur les Pirates. Écart à diviser par deux pour entamer les play-off avec un arrondi à l’unité supérieure: voilà dès lors les Dauphins avec quatre points de plus que le champion sortant avant de se lancer dans les quatre derniers matches décisifs de leur saison ! "Cela nous donne un joker en play-off, signale le coach. C’est important car l’on vivra sûrement des duels bien plus acharnés qu’en phase classique."

"Trop d’exclusions"

Mais s’ils prestent comme ce jeudi soir à Malines, les hommes du RDM n’ont pas trop de souci à se faire. Une première période pour prendre les commandes, une deuxième pour assommer l’adversaire, une troisième pour enfoncer un peu plus le clou et une dernière pour gérer le net avantage: du travail bien fait ! "Il faut féliciter l’équipe qui a bien entamé le match malgré un premier thème au cours duquel on rate pas mal d’occasions et on commet quelques erreurs défensives. Mais vu les circonstances et le petit bassin, on s’est vraiment bien débrouillé pour avoir la rencontre en main de bout en bout. Le seul hic est notre nombre d’exclusions. On en a eu une quinzaine contre nous, ce qui est beaucoup trop ! Ça n’a pas joué en notre défaveur sur ce match, mais c’est à ne pas répéter lors des échéances à venir."

Parlons-en ! Le dimanche 15 avril, il y aura la demi-finale de Coupe de Belgique contre Malines à jouer à Alost. Puis, il faudra entamer les play-off dont le calendrier devra être précisé, non pas selon les positions finales de chacun, les places étant figées, mais selon les disponibilités des piscines. "On attend de voir comment évolueront les choses. Ce dont on est sûr, c’est qu’on accueillera la dernière journée de ces play-off le samedi 20 mai." Date à laquelle le RDM pourrait déjà être sacré champion s’il s’impose lors des journées précédentes. Il y a très fort à parier que ce soit le cas !

Notons que si Mouscron en a fini avec la phase classique, ce n’est pas le cas de Tournai qui affronte ce samedi à 21 h 45 Eeklo à La Louvière.