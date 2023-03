En One Wall, la triplette Loïc Clément, William Cassart, Tanguy Metayer a impressionné lors des poules. Les trois ont sorti une prestation parfaite en poule, venant à bout du Québec, de l’Angleterre et de l’Équateur. Cela leur permettait de rejoindre les quarts face aux voisins hollandais, un adversaire redoutable. La bataille aura été âpre. Durant trois sets disputés, Loïc Clément et William Cassart ont tout donné. La qualification pouvait tomber d’un sens comme de l’autre. Malheureusement, elle ira dans l’escarcelle des Oranges (18-21, 21-20, 9-11). Cela s’est joué sur des détails pour la triplette qui aurait certainement mérité une médaille vu le niveau de jeu affiché à Valence.

Une nouvelle fois contre l’Espagne

La discipline dont les Belges avaient fait la priorité, c’est certainement le llargues, le sport le plus proche de la balle pelote que l’on connaît si bien chez nous. Les troupes de Pierre Bronchart ont assuré lors des deux premiers matchs de poule, jeudi, en battant les Pays-Bas (6-3) et l’Équateur (6-0). Ils se sont par contre fait peur contre la Colombie. Menés 1-4, nos représentants ont pu compter sur le leadership de Benjamin Dochier (monté à 0-3) pour faire la différence. Le succès 6-4 leur a octroyé la première place du groupe. En demi-finale face aux Basques, notre sélection n’a pas connu de grosses difficultés. L’équipe, composée de Monnier, Dochier, Daubechies, Dupont et Metayer, l’a emporté sur la marque de 6-3.

Comme c’est souvent le cas lors des grosses compétitions internationales, la Belgique retrouvera l’Espagne sur la route qui doit la mener vers la médaille d’or. Un Clasico connu qui promet toujours du grand spectacle. La finale est prévue ce samedi à 15 h 45. Elle sera diffusée en direct sur À Punt, la télévision et radio locale de Valence.

www.apuntmedia.es