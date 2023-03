Maintien en P1: Luingne est au pied du mur

Même son de cloche à Solre pour Johan Lardin. "Ce sera une catastrophe pour celui qui perdra. Avec une équipe de plus en plus jeune, j’espère pourtant me sauver avant de quitter Solre."

En battant Le Rœulx, le Pays Blanc a quasi reconduit son bail en P1. Il faudrait un cataclysme pour que les Antoiniens ne jouent pas en P1 l’an prochain. Il manque juste un petit point pour être rassuré. C’est pourquoi Nicolas Flammini espère un adversaire moins motivé ! "Ils sont sur la bonne voix et les rencontres entre mal lotis devraient leur assurer le maintien. Mais je ne veux faire de cadeaux à personne. C’est pourquoi je désire me sauver en accumulant les victoires en cette fin de championnat. Notre sort est entre nos mains."

Jacques Depreter ne se présentera pas à ce match en victime consentante ! "Nous sommes dans une bonne spirale et j’espère prendre le petit point qui nous manque, le plus rapidement possible. Et le plus tôt sera le mieux avec le retour de trois suspendus importants."

Encore quatre matches à jouer pour les champions belœillois ! À la fois court et long vu la situation actuelle. Mais l’objectif fixé reste le même contre Soignies. "Nous n’avions pas bien joué là-bas et avions concédé le nul. C’est notre avant-dernière rencontre à domicile et nous voulons donner une bonne image de nous à nos supporters. Bien sûr, l’invincibilité reste au programme avant le départ quasi certain de nombreux titulaires", clame Chemcedine El Araïchi.

Molenbaix est dans le creux de la vague. Heureusement, il reste un bon mois pour retrouver une belle cohésion. Cela passera par des succès et le retour de certains titulaires. Et pourquoi ne pas commencer à Montignies où Nicolas Pedini a aussi ses soucis. "Molenbaix semble avoir plus de difficultés sans quelques titulaires. Mais il reste le deuxième classé ! De plus, je dois également déplorer quatre suspendus dimanches. Malgré tout, je souhaite voir un match correct de mes couleurs."

La défaite de Péruwelz contre Flénu a fait les affaires de Gilly, revenu sur ses talons. Le duel entre les deux formations risque bien de redistribuer les cartes pour le tour final. "Si Gilly parvient à recoller, le doute va s’installer chez nous. II est donc capital de gagner là-bas pour le repousser à six unités", dicte le coach Jonahan Krys.